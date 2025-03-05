Символический жест: Медведев рассказал, когда США вновь начнут отправлять оружие Украине

Он полагает, что поставки в будущем возобновятся, ведь американский президент во время своего выступления в конгрессе заявил, что получил от Владимира Зеленского «покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Медведев считает, что сразу после заключения договора США вновь начнут отправку военной помощи киевскому режиму.