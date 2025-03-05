Символический жест: Медведев рассказал, когда США вновь начнут отправлять оружие Украине
Медведев назвал символическим жестом приостановку Трампом военной помощи Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал символическим жестом приостановку американской военной помощи Киеву. Политик считает, что это США со временем возобновят поставки.
«Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический», — подчеркнул Медведев в своей публикации в VK.
Он полагает, что поставки в будущем возобновятся, ведь американский президент во время своего выступления в конгрессе заявил, что получил от Владимира Зеленского «покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Медведев считает, что сразу после заключения договора США вновь начнут отправку военной помощи киевскому режиму.
Напомним, ранее США временно остановили отправку всего вооружения Украине — не важно, где оно хранится: в США или в ЕС. Так, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет поставляться солдатам ВСУ. Поставки прекратились ранним утром 4 марта. Причиной такого решения, по заявлению Вашингтона, стало нежелание Киев идти к миру. Украинские военные признают, что американская помощь была для них символом поддержки, который ныне утрачен.
Life.ru