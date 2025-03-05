«Мы утратили мотивацию»: Солдаты ВСУ в шоке из-за решения Трампа по Украине

Украинские военные выразили обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Роман Кравцов в беседе с CBS News .

«Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв её, мы утратили мотивацию», — сказал он.