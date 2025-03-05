«Мы утратили мотивацию»: Солдаты ВСУ в шоке из-за решения Трампа по Украине
CBS News: ВСУ обескуражены решением Трампа приостановить военную помощь Киеву
Украинские военные выразили обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Роман Кравцов в беседе с CBS News.
«Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв её, мы утратили мотивацию», — сказал он.
По словам солдата ВСУ, прекращение помощи и поставок оружия «плохо скажется на Украине».
Напомним, американский политик приказал временно остановить отправку всего вооружения — не важно, где оно хранится: в США или в ЕС. Так, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет поставляться солдатам ВСУ. Поставки прекратились ранним утром 4 марта. В Кремле оценили жест Вашингтона, назвав приостановку помощи Украине лучшим вкладом Белого дома в достижение мира. В Киеве тем временем боятся потерять новые территории.
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