На Украине испугались потери новых земель без военной помощи США
Politico: В Киеве испугались потерь территорий из-за прекращения помощи США
Руководство Украины разочаровано решением президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь ВСУ, что может обернуться новыми территориальными потерями, однако в Киеве верят в свою непобедимость в конфликте с РФ. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — поделился собеседник издания.
Он добавил, что без американского оружия украинские войска, конечно же, будут нести большие потери в личном составе и лишатся новых земель, но это не приведёт к окончательному поражению. Источник заверил, что киевские власти будут искать способы укрепления контактов с Вашингтоном и вырабатывать новую «формулу решения».
Напомним, президент США Дональд Трамп приказал временно остановить отправку всего американского вооружения — и не важно, где конкретно его на данный момент хранят. В частности, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет доставлено Киеву. Также госсекретарь США Марко Рубио развеял надежды Владимира Зеленского на получение ядерного оружия. Он заявил, что соответствующие предложения со стороны украинских властей не воспринимаются никем всерьёз.
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