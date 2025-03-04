На Украине испугались потери новых земель без военной помощи США

Руководство Украины разочаровано решением президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь ВСУ, что может обернуться новыми территориальными потерями, однако в Киеве верят в свою непобедимость в конфликте с РФ. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — поделился собеседник издания.

Он добавил, что без американского оружия украинские войска, конечно же, будут нести большие потери в личном составе и лишатся новых земель, но это не приведёт к окончательному поражению. Источник заверил, что киевские власти будут искать способы укрепления контактов с Вашингтоном и вырабатывать новую «формулу решения».