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4 марта, 12:47

Вэнс обвинил Зеленского в нежелании достичь мира на Украине

Вэнс: Зеленский показал очевидное нежелание участвовать в мирном процессе

Владимир Зеленский в ходе перепалки с главой США Дональдом Трампом в Белом доме продемонстрировал очевидное нежелание участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом в разговоре с Fox News заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

«Он [Зеленский] продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе»,констатировал Вэнс.

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Ранее Джей Ди Вэнс объяснил, что Украина не сможет продолжать вести боевые действия против РФ. По его словам, у Киева для этого недостаточно людей, а у Вашингтона — денег и оружия. Также вице-президент обвинил политиков ЕС в двуличии: в публичных выступлениях они говорят о поддержке Киева, а закулисно умоляют поскорее завершить конфликт.

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Fox News: Джей Ди Вэнс перевёз семью в тайное место из-за украинских активистов
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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Юрий Лысенко
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