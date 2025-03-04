Владимир Зеленский в ходе перепалки с главой США Дональдом Трампом в Белом доме продемонстрировал очевидное нежелание участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом в разговоре с Fox News заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

Ранее Джей Ди Вэнс объяснил, что Украина не сможет продолжать вести боевые действия против РФ. По его словам, у Киева для этого недостаточно людей, а у Вашингтона — денег и оружия. Также вице-президент обвинил политиков ЕС в двуличии: в публичных выступлениях они говорят о поддержке Киева, а закулисно умоляют поскорее завершить конфликт.