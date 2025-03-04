Вэнс: Для продолжения конфликта у Украины не хватит людей, а у США — денег
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал причины, которые не позволят Украине и дальше продолжать боевые действия против России. Для этого у Незалежной попросту не хватит людей, а у Штатов — денег и вооружения, отметил политик в эфире телеканала Fox News.
«Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно», — напомнил Вэнс.
Также вице-президент упрекнул европейских политиков в двуличии. На публике они подбадривают Киев, а в кулуарах — молят о завершении конфликта.
«Руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: «Мы с президентом Зеленским на ближайшие десять лет». А затем в частном порядке берут трубку и говорят: «Это не может продолжаться вечно», — отметил Вэнс.
Ранее власти США заморозили военную поддержку Украины. Незадолго до этого Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского проявлять больше благодарности за оказанную помощь.
X / JD Vance