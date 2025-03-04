Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал причины, которые не позволят Украине и дальше продолжать боевые действия против России. Для этого у Незалежной попросту не хватит людей, а у Штатов — денег и вооружения, отметил политик в эфире телеканала Fox News.

«Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно», — напомнил Вэнс.

Также вице-президент упрекнул европейских политиков в двуличии. На публике они подбадривают Киев, а в кулуарах — молят о завершении конфликта.