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3 марта, 00:09

Fox News: Джей Ди Вэнс перевёз семью в тайное место из-за украинских активистов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден перевезти членов своей семьи в некое «тайное место» из-за проукраинских активистов, которые устроили протест на горнолыжном курорте в момент отдыха политика с женой и детьми. Об этом стало известно Fox News.

«Семья Вэнса, которая каталась на лыжах на одной стороне горы, чтобы избежать встречи с толпой протестующих, также была перевезена в неизвестное место после того, как увидела беспорядки», — отметили авторы.

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Напомним, что сотни протестующих сорвали отдых Вэнса в штате Вермонт после его скандальной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Активисты «вооружились» плакатами и табличками с оскорблениями в адрес политика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Антон Голыбин
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