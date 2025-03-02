«Катайся на лыжах в РФ»: Сотни протестующих сорвали отдых Вэнса после скандала с Зеленским
Fox News: Проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса после скандала с Зеленским
Проукраинские протестующие в США. Обложка © X / MyLordBebo
Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Проукраинские протестующие сорвали отдых Джей Ди Вэнса. Видео © X / MyLordBebo
«Вэнса, который привёз свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины», — указано в сообщении.
По информации телеканала, сотни активистов с плакатами пытались сорвать отдых семьи Вэнса. На табличках были указаны оскорбления в адрес вице-президента США, люди обвиняли его в «предательстве» и рекомендовали ему «кататься на лыжах в России». В материале говорится, что Вэнс и его семья планировали остановиться в четырёхзвездочном отеле около курорта. Но они поспешили переехать в другое место, как только увидели начавшийся переполох.
В результате Вэнс катался на другой стороне горы, чтобы избежать протестующих, но они настигли его и там. По информации телеканала, один из лыжников пожаловался на активистов и назвал их «чёртовыми идиотами».
Напомним, что 28 февраля состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. Также в США разгорелись споры после появления видео, на котором Зеленский нецензурно обругал вице-президента Джей Ди Вэнса. В итоге глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. Позднее он объяснил своё поведение эмоциональным состоянием.