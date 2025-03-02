«Катайся на лыжах в РФ»: Сотни протестующих сорвали отдых Вэнса после скандала с Зеленским

Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джея Ди Вэнса после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Проукраинские протестующие сорвали отдых Джей Ди Вэнса. Видео © X / MyLordBebo

«Вэнса, который привёз свою семью на курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, в субботу встретили протестующие с плакатами в поддержку Украины», — указано в сообщении.

По информации телеканала, сотни активистов с плакатами пытались сорвать отдых семьи Вэнса. На табличках были указаны оскорбления в адрес вице-президента США, люди обвиняли его в «предательстве» и рекомендовали ему «кататься на лыжах в России». В материале говорится, что Вэнс и его семья планировали остановиться в четырёхзвездочном отеле около курорта. Но они поспешили переехать в другое место, как только увидели начавшийся переполох.