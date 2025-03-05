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4 марта, 22:00

«Решение может быстро поменяться»: Политолог подсчитал, сколько продержится Киев без помощи США

Политолог Козюлин: Украина сможет продержаться без помощи США около 4-6 месяцев

Украина сможет продержаться без помощи США около 4-6 месяцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина сможет продержаться без помощи США около 4-6 месяцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Даже если Конгресс США продолжит блокировать финансирование, Украина сможет продержаться на имеющихся ресурсах около 4-6 месяцев. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог Вадим Козюлин.

По его мнению, это время даст возможность Евросоюзу найти выход из ситуации и попытаться восполнить нехватку поставок, несмотря на позицию Венгрии.

Я думаю, что это решение может быстро поменяться, потому что известно требование Трампа: во-первых, чтобы Зеленский извинился, а во-вторых, чтобы он подписал наконец это соглашение (по минеральным ресурсам — Прим. Life.ru).

Вадим Козюлин

Политолог

Если Украина согласится на эти условия, Трамп, по мнению политолога, вполне может пересмотреть своё отношение к военной помощи.

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Напомним, американский политик приказал временно остановить отправку всего вооружения — и не важно, где конкретно его на данный момент хранят. В частности, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет доставлено Киеву. В ЕС такому решению возмутились, а в Киеве начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков вооружения.

Ольга Годуненко
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