Прощание с Украиной, снятие санкций с России и СВО в Мексике — чем может удивить в своём выступлении Дональд Трамп Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие сюрпризы готовит президент США Дональд Трамп для заседания Сената и Палаты представителей Конгресса. 4 марта, 14:49 Президент США Дональд Трамп обещает «грандиозный вечер». Обложка © Gettyimages / Pool

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером (в Москве уже будет утро среды) выступит на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

Вообще-то подобные выступления президентов перед Конгрессом обычно происходят по истечении года работы, а Трамп в должности около полутора месяцев. Очевидно, он собирается сказать нечто действительно важное.

Сам Трамп накануне анонсировал «грандиозный вечер».

«Завтрашний вечер будет очень важным. Я расскажу всё как есть», — написал он в соцсетях.

При этом глава Белого дома не стал раскрывать темы, на которые он хотел бы поговорить. СМИ пишут, что по большей части выступление президента будет посвящено внутренним вопросам, которые в первую очередь волнуют аудиторию, таким как работа DOGE, сокращение госрасходов и увольнение чиновников, ужесточение контроля за миграцией, тарифы и пошлины.

Внутренние дела США

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск. Фото © Gettyimages / Brandon Bell

Конечно, Трампу есть что рассказать. Особенно по работе департамента Илона Маска. За чуть более месяца работы уволено 10 тысяч человек, ведомства обязали сдавать отчёты о своей работе, Маск уже и к всемогущей ФРС приглядывается, называя штат ведомства «чрезмерно раздутым». Сразу же у Трампа взялись за миграцию — буквально в первые дни президент США подписал ряд указов, направленных на ужесточение пограничного контроля, а также на пересмотр основополагающих принципов иммиграционного законодательства, таких как гражданство по рождению и право на убежище. Важнейшей темой являются пошлины: Трамп обещал ввести 25-процентные на товары из Канады и Мексики и 20-процентные на импорт из Китая, что должно, по его задумке, стать толчком к усилению экономики США.

Конфликт на Украине

В то же время ожидается, что Трамп выскажется и по поводу своего видения украинского урегулирования — после скандала, вызванного поведением президента Украины в Овальном кабинете, этот вопрос стал куда актуальнее для американских налогоплательщиков, которые в прямом эфире увидели, на что предыдущая администрация потратила сотни миллиардов долларов.

Стоит отметить, что после вступления Трампа в должность процессы, касающиеся как внутренней жизни Америки, так и международных дел, в том числе связанных с Украиной, как-то резко закрутились, причём за эти полтора месяца мы услышали массу порой взаимоисключающих, но в то же время весьма радикальных заявлений.

Если попытаться сконструировать из них некую законченную формулу, то мы увидели попытку Трампа прийти к мирному урегулированию «по-бизнесменски» — через заключение ресурсной сделки с Украиной, стимулируя её тем самым к переговорам, закончившуюся провалом из-за сопротивления Европы и упрямства и невменяемости Зеленского. Теперь Трамп явно намерен действовать радикальнее.

Новые сенсации Трампа

Самая большая сенсация, в принципе, уже случилась. Накануне Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, в том числе находящуюся на стадии поставки и на стадии заказа. Перестанет поступать на территорию Украины оружие и техника, которые уже находятся на транзитных складах в Польше. Ранее также стало известно об изучении вариантов сокращения обмена разведывательной информацией, а также об обучении украинских военнослужащих и пилотов. Очевидно, это припрятано «на потом», на случай если условия Вашингтона вновь будут отвергнуты.

Условия также озвучены ранее: Зеленский должен заявить о приверженности переговорам о мире, подписать ресурсную сделку без каких-либо дополнительных требований, гарантий и извиниться за безобразное поведение в Белом доме.

Интересно, что Трамп тут действует в той же логике, что и Москва все годы с начала СВО: чем дольше Киев сопротивляется, тем жёстче требования. Очевидно, вечером могут быть озвучены некие новые требования к Украине и союзникам по НАТО.

Кстати, сцена в Белом доме, если она не является специально срежиссированной, — очень на руку Трампу. Ему важно, чтобы весь мир увидел, что представляет собой киевский режим и почему он (Трамп) поступает абсолютно правильно, лишая его финансирования. После всего этого только упоротые русофобы могут продолжать кричать, что Трамп «сливает» Украину», «идёт на поводу у Путина» и т.п.

Обвинения в адрес Зеленского

Глава киевского режима Зеленский спорит с президентом США Дональдом Трампом. Фото © Gettyimages / Andrew Harnik

К слову, американский лидер может предъявить публике куда более весомые аргументы, чем неадекватное поведение украинского комика в прямом эфире. Напомню, глава ФБР Каш Патель ещё в декабре, будучи ещё кандидатом на свою нынешнюю должность, заявлял о намерении открыть расследование против Зеленского с целью проверить, на что тот потратил деньги американских налогоплательщиков.

Если расследование подтвердит обвинения в коррупции (а оно их подтвердит, для этого и не нужно всех тех знаний, которыми, несомненно, обладает ФБР), это может стать основой для официальных обвинений против Зеленского и его окружения. Полагаю, там помимо коррупции на Зеленского несколько томов уголовных дел уже готово. И всё это (или кое-что из этого) может быть публично озвучено Трампом.

Это, кстати, не только способ остудить голову зарвавшегося и возомнившего себя бессмертным «фюрером», но и холодный душ для стран Европы, которым придётся после этого долго думать, как объяснять своим налогоплательщикам необходимость дальнейшей поддержки киевского режима.

Остановка американской военной помощи является «демонстрацией» Украине того, что Трамп настроен серьёзно склонить её к мирным переговорам с Россией, пишет The Wall Street Journal. По информации из источников в окружении Трампа, тот, «взбешённый» комментариями Зеленского о том, что конец войны ещё далёк, «почувствовал необходимость показать, что он серьёзно настроен на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров».

Впрочем, это, надо понимать, сигнал не только Зеленскому, но и Европе: ключик-то у меня, если что, так что придётся делать так, как я сказал!

Пошлины, санкции и война в Мексике

Кстати, будет Трамп наверняка говорить и о введённых против Канады, Мексики и Китая пошлинах. И это тоже сигнал ЕС — они могут быть следующими, если не поддержат его торговую войну. Как написал накануне Bloomberg, введение пошлин против Евросоюза будет стоить последнему полтора процента ВВП. И это может быть только началом.

Да, вот ещё. Трамп может заявить о смягчении антироссийских санкций. По прогнозам американских экономистов, в условиях тарифных войн ожидается серьёзная просадка ВВП — на 2–3% в первом квартале 2025 года, что приведёт к рецессии, инфляции и росту безработицы. Один из способов избежать этого — нарастить поставки из России (тех же титана, урана, алюминия, стали, нефтепродуктов), тем самым усилив переговорные позиции в отношениях с Китаем и ЕС, идти на компромисс с которыми в торговых войнах Трамп явно не готов.

Да, кстати, высвободившиеся в результате приостановки поддержки Украины средства Пентагон может отправить на борьбу с мексиканскими наркокартелями. Как сообщили на прошлой неделе в Минобороны США, планируется направить бригаду мотопехоты и батальон авиации на южные границы.

О том, что власти США обсуждают возможность отправки тысяч военных и бронетехники на границу с Мексикой для усиления мер безопасности, сообщалось в первые дни президентства Трампа. А накануне глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил Мексике войной, если власти соседней страны продолжат поддерживать связи с наркокартелями.

Конечно, нельзя абсолютно отметать мысль о том, что Трамп может сегодня объявить о проведении собственной СВО в Мексике. В любом случае это волнует американцев куда больше, чем конфликт где-то за океаном, который явно мешает Трампу осуществлять свои наполеоновские планы и из которого он намерен Америку вывести.

Возможно, из сегодняшнего выступления станет ясно, как и когда это произойдёт…

Авторы Дмитрий Родионов