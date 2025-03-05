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5 марта, 12:05
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Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

NYT: Трамп не возобновил военную помощь Киеву после поста Зеленского в соцсети X

Президент Штатов Дональд Трамп не изменил решения о заморозке военных поставок Украине после поста Владимира Зеленского, где заявил о своей готовности к мирным переговорам. Об этом сообщает The New York Times.

Автор материала отмечает, что во время выступления перед Конгрессом глава США заявил о получении от киевского главаря сигнала о готовности к переговорам по завершению конфликта. Однако об отмене решение по приостановке военной помощи Незалежной с тех пор так и не заявлялось — видимо, оно осталось в силе.

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В западной прессе разделились мнения насчёт того, насколько действенным оказался примирительный пост, опубликованный Владимиром Зеленским в социальной сети X. Politico пишет, что новый тон киевского лидера действительно задобрил главу США, а вот The Telegraph приводит мнение британских и украинских дипломатов, которые находят такую возможность весьма сомнительной.

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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Юрий Лысенко
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