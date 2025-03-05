Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

Президент Штатов Дональд Трамп не изменил решения о заморозке военных поставок Украине после поста Владимира Зеленского, где заявил о своей готовности к мирным переговорам. Об этом сообщает The New York Times.

Автор материала отмечает, что во время выступления перед Конгрессом глава США заявил о получении от киевского главаря сигнала о готовности к переговорам по завершению конфликта. Однако об отмене решение по приостановке военной помощи Незалежной с тех пор так и не заявлялось — видимо, оно осталось в силе.