Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи
NYT: Трамп не возобновил военную помощь Киеву после поста Зеленского в соцсети X
Президент Штатов Дональд Трамп не изменил решения о заморозке военных поставок Украине после поста Владимира Зеленского, где заявил о своей готовности к мирным переговорам. Об этом сообщает The New York Times.
Автор материала отмечает, что во время выступления перед Конгрессом глава США заявил о получении от киевского главаря сигнала о готовности к переговорам по завершению конфликта. Однако об отмене решение по приостановке военной помощи Незалежной с тех пор так и не заявлялось — видимо, оно осталось в силе.
В западной прессе разделились мнения насчёт того, насколько действенным оказался примирительный пост, опубликованный Владимиром Зеленским в социальной сети X. Politico пишет, что новый тон киевского лидера действительно задобрил главу США, а вот The Telegraph приводит мнение британских и украинских дипломатов, которые находят такую возможность весьма сомнительной.
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