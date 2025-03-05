Извинения Зеленского заставили Трампа сменить гнев на милость

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе намекнул на свою готовность и дальше работать с Владимиром Зеленским. Издание Politico сообщает, что глава Белого дома смягчил своё отношение к украинскому политику после получения письма из Киева.

В ходе своей речи президент Штатов рассказал, что из Киева к нему пришло «важное письмо». В нём была отражена вся благодарность Украины Вашингтону за поддержку. Украинский политик также пообещал «работать под сильным руководством» Трампа, чтобы достигнуть крепкого мира. Глава Белого дома высоко оценил это послание, поэтому уже не так зол на Зеленского, отметили авторы.

«(Данная) риторика (Трампа) является существенным отходом от ожесточённого столкновения в Овальном кабинете на прошлой неделе между Зеленским и Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, за которым последовала приостановка всей военной помощи США Украине в понедельник», — сказано в материале.