Советник Трампа сравнил Зеленского с неугомонной бывшей девушкой
Уолтц: Зеленский ведёт себя как бывшая, которая спорит о словах 9-летней давности
Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц провёл параллель между Владимиром Зеленским и бывшей девушкой, которая пытается оспорить слова, сказанные ей девять лет назад. Это заявление он сделал после громкого конфликта в Белом доме.
Уолтц считает, что Зеленский сосредоточен исключительно на проверке фактов и исправлении каждого мелкого нюанса.
«Знаете, это как бывшая девушка, которая хочет поспорить о том, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения дальше», — сказал советник Трампа, его слова приводит телеканал CNN.
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