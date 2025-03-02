Советник Трампа сравнил Зеленского с неугомонной бывшей девушкой

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц провёл параллель между Владимиром Зеленским и бывшей девушкой, которая пытается оспорить слова, сказанные ей девять лет назад. Это заявление он сделал после громкого конфликта в Белом доме.

Уолтц считает, что Зеленский сосредоточен исключительно на проверке фактов и исправлении каждого мелкого нюанса.