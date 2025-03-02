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2 марта, 17:15

Советник Трампа сравнил Зеленского с неугомонной бывшей девушкой

Уолтц: Зеленский ведёт себя как бывшая, которая спорит о словах 9-летней давности

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц провёл параллель между Владимиром Зеленским и бывшей девушкой, которая пытается оспорить слова, сказанные ей девять лет назад. Это заявление он сделал после громкого конфликта в Белом доме.

Уолтц считает, что Зеленский сосредоточен исключительно на проверке фактов и исправлении каждого мелкого нюанса.

«Знаете, это как бывшая девушка, которая хочет поспорить о том, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения дальше», — сказал советник Трампа, его слова приводит телеканал CNN.

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Ранее Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО. Кроме того, он усомнился в готовности Зеленского урегулировать конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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