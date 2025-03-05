Трамп заявил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер сказал в ходе выступления перед Конгрессом.

Кроме того, в письме было сказано, что Киев готов к подписанию сделки по редкоземельным металлам в любое время. Также Трамп добавил, что получил «мощные сигналы» от России о готовности к миру.

«Пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами», — сказал Трамп.