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5 марта, 04:02
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Трамп заявил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер сказал в ходе выступления перед Конгрессом.

Кроме того, в письме было сказано, что Киев готов к подписанию сделки по редкоземельным металлам в любое время. Также Трамп добавил, что получил «мощные сигналы» от России о готовности к миру.

«Пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами», — сказал Трамп.

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Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако встреча закончилась скандалом. Бывшего комика из Украины буквально выперли из Белого дома и призвали извиниться. Однако он не сделал этого до сих пор.

Артур Лапсаков
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