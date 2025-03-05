Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск
Александр Лукашенко предложил Дональду Трампу, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры в Минске. Об этом белорусский президент рассказал в беседе с американским блогером Марио Науфалом. Видео появилось на его странице в соцсети X.
«Зеленского не нужно сейчас давить, каким бы он ни был. Нам важно договориться и понимать, что за ним стоит значительная часть Украины. Предлагаю встретиться и обсудить всё. От белорусской границы до Киева всего 200 километров — это полчаса на самолёте. Приезжайте сюда. Спокойно, без шума и криков, обсудим всё. Передайте Трампу, что я жду его вместе с Путиным и Зеленским. Поговорим и найдём решение. Если вы действительно хотите договориться», — заявил Лукашенко.
Белорусский президент уверен, что Дональд Трамп более независим в своих решениях по сравнению с предшественником Джо Байденом.
Как сообщал Life.ru, в этой же беседе Лукашенко упомянул, что решение Владимира Путина начать СВО обусловлено не только расширением НАТО на восток. По мнению белорусского лидера, Путин, учитывая масштаб конфликта, стремился к диалогу с Киевом.