Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 01:25

Лукашенко назвал Трампа «молодцом» за его усилия по прекращению конфликтов

Лукашенко выразил оптимизм по поводу антивоенной политики Дональда Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что поддерживает антивоенную политику администрации США. Он назвал Дональда Трампа «молодцом» за его усилия по прекращению конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

Лукашенко также высказал мнение, что в политике не нужно возвращаться к прошлому, а важно двигаться вперед, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире. Он отметил, что Трамп смог «поставить ситуацию с головы на ноги» в отношениях между Востоком и Западом.

«Я не сторонник какого-то возвращения к чему-то. Нужно двигаться вперёд в соответствии с той ситуацией, которая складывается», — отметил он.

Белорусский лидер также выразил сожаление по поводу гибели молодых людей на фронте и заявил, что это ненормально. Лукашенко выразил оптимизм в отношении мирного урегулирования конфликтов.

Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным через неделю в Москве
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным через неделю в Москве

Также Лукашенко заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале СВО связано не только с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что, увидев масштабы конфликта, Путин стремился к переговорам с Киевом.

Артём Гапоненко
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