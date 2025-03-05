Лукашенко назвал Трампа «молодцом» за его усилия по прекращению конфликтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что поддерживает антивоенную политику администрации США. Он назвал Дональда Трампа «молодцом» за его усилия по прекращению конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

Лукашенко также высказал мнение, что в политике не нужно возвращаться к прошлому, а важно двигаться вперед, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире. Он отметил, что Трамп смог «поставить ситуацию с головы на ноги» в отношениях между Востоком и Западом.

«Я не сторонник какого-то возвращения к чему-то. Нужно двигаться вперёд в соответствии с той ситуацией, которая складывается», — отметил он.

Белорусский лидер также выразил сожаление по поводу гибели молодых людей на фронте и заявил, что это ненормально. Лукашенко выразил оптимизм в отношении мирного урегулирования конфликтов.