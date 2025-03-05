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Регион
4 марта, 22:37

«Не только НАТО»: Лукашенко раскрыл, из-за чего Путин начал СВО

Лукашенко: Путин начал СВО из-за угроз на Украине, а не только расширения НАТО

Александр Лукашенко дал интервью блогеру Марио Науфалу. Обложка © pravo.by

Александр Лукашенко дал интервью блогеру Марио Науфалу. Обложка © pravo.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале СВО связано не только с расширением НАТО на восток. Видео беседы размещено на странице блогера в Х.

«Всегда есть выбор, и, возможно, у Путина были другие варианты. Однако, вопрос не только в расширении НАТО, а в тех угрозах, которые появились на Украине»,отметил Лукашенко.

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Он подчеркнул, что, видя масштабы конфликта, Путин стремился к переговорам с Киевом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся НАТО, демилитаризации, соблюдения прав русского языка и завершения конфликта.

Как сообщал Life.ru, в том же интервью Лукашенко анонсировал свою предстоящую встречу с Владимиром Путиным. Также белорусский лидер поделился размышлениями о соглашении между США и Украиной по редкоземельным материалам.

Лия Мурадьян
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