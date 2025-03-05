«Не только НАТО»: Лукашенко раскрыл, из-за чего Путин начал СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале СВО связано не только с расширением НАТО на восток. Видео беседы размещено на странице блогера в Х.

«Всегда есть выбор, и, возможно, у Путина были другие варианты. Однако, вопрос не только в расширении НАТО, а в тех угрозах, которые появились на Украине», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что, видя масштабы конфликта, Путин стремился к переговорам с Киевом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся НАТО, демилитаризации, соблюдения прав русского языка и завершения конфликта.