«Это будущее!» Белоруссию перекопают в поисках редкоземельных металлов по приказу Лукашенко
Лукашенко поручил правительству искать редкоземельные металлы в Белоруссии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу найти редкоземельные металлы и другие ресурсы в республике. С распоряжением он обратился к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды и вице-премьеру, курирующему сферу геологоразведки.
«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — приказал Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.
Глава государства отчитал кабмин за недостаточно развитую сферу геологоразведки и посетовал, что тема поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Редкоземельные металлы выговаривает только президент США Дональд Трамп, а вы над этим пока не задумывались, подчеркну он.
«Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заметил Лукашенко
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов из своей резиденции в Ново-Огарёво. Позже российский лидер заявил, что РФ готова предложить США сотрудничество в области разработки ископаемых, в том числе на территории Донбасса и Новороссии.