Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:06

«‎Это будущее!» Белоруссию перекопают в поисках редкоземельных металлов по приказу Лукашенко

Лукашенко поручил правительству искать редкоземельные металлы в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу найти редкоземельные металлы и другие ресурсы в республике. С распоряжением он обратился к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды и вице-премьеру, курирующему сферу геологоразведки.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — приказал Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.

Глава государства отчитал кабмин за недостаточно развитую сферу геологоразведки и посетовал, что тема поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Редкоземельные металлы выговаривает только президент США Дональд Трамп, а вы над этим пока не задумывались, подчеркну он.

«Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заметил Лукашенко

Стронций, литий, золото: Названы уже российские рудники, которые Зеленскому не продать Трампу
Стронций, литий, золото: Названы уже российские рудники, которые Зеленскому не продать Трампу

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов из своей резиденции в Ново-Огарёво. Позже российский лидер заявил, что РФ готова предложить США сотрудничество в области разработки ископаемых, в том числе на территории Донбасса и Новороссии.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar