«‎Это будущее!» Белоруссию перекопают в поисках редкоземельных металлов по приказу Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу найти редкоземельные металлы и другие ресурсы в республике. С распоряжением он обратился к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды и вице-премьеру, курирующему сферу геологоразведки.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — приказал Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.

Глава государства отчитал кабмин за недостаточно развитую сферу геологоразведки и посетовал, что тема поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Редкоземельные металлы выговаривает только президент США Дональд Трамп, а вы над этим пока не задумывались, подчеркну он.

«Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заметил Лукашенко