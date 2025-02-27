Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным через неделю в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своей предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится на следующей неделе в Москве.

«Мы встретимся через неделю в Москве, чтобы детально обсудить все вопросы. Мы уже обсуждали это по телефону и договорились уточнить детали», — заявил политик в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Лукашенко также поделился своими размышлениями относительно соглашения между США и Украиной по редкоземельным материалам. По мнению белорусского лидера, требования американцев к Украине «отдать им наиважнейшее то, что у них есть» выглядят странно.

«Я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что «американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать», — отметил он.