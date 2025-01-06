«Извиняться не за что»: У Лукашенко разнесли ложь Зеленского о его звонке в начале СВО

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла утверждение Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер извинялся перед ним в начале СВО. Она уточнила, что разговор между двумя политиками произошёл «исключительно из-за эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко, Николая, у которого в телефоне был личный номер Зеленского.

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Эйсмонт в беседе с РБК.

Важно отметить, что в недавнем интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко, который состоялся в феврале 2022 года. По словам лидера киевского режима, в ходе той беседы белорусский лидер якобы пытался оправдаться из-за СВО. Зеленский поведал, что глава Белоруссии советовал ему избегать конфликта с россиянами, на что тот назвал собеседника «убийцей».