Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь
Американский Госдепартамент выступил с обращением. Так, представители органа призвали граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии.
Среди факторов, создающих риск для поездок в Беларусь, выделяются произвольное применение местных законов со стороны властей, угроза задержания, участие Беларуси в конфликте с Украиной на стороне России, возможность возникновения уличных беспорядков, а также ограниченные возможности консульской поддержки граждан США со стороны посольства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил перебросить в Белоруссию новейшие комплексы «Орешник» по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко. В Минске заявили, что это было сделано в ответ на возросшие угрозы со стороны США.
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