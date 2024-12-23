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Регион
23 декабря, 07:42

Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь

Американский Госдепартамент выступил с обращением. Так, представители органа призвали граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии.

Среди факторов, создающих риск для поездок в Беларусь, выделяются произвольное применение местных законов со стороны властей, угроза задержания, участие Беларуси в конфликте с Украиной на стороне России, возможность возникновения уличных беспорядков, а также ограниченные возможности консульской поддержки граждан США со стороны посольства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил перебросить в Белоруссию новейшие комплексы «‎Орешник» по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко. В Минске заявили, что это было сделано в ответ на возросшие угрозы со стороны США.

Путин заявил, что Россия сделает всё для защиты Белоруссии
Путин заявил, что Россия сделает всё для защиты Белоруссии
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Shutterstock / FOTODOM / PHkorsart

Оксана Попова
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