Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь

Среди факторов, создающих риск для поездок в Беларусь, выделяются произвольное применение местных законов со стороны властей, угроза задержания, участие Беларуси в конфликте с Украиной на стороне России, возможность возникновения уличных беспорядков, а также ограниченные возможности консульской поддержки граждан США со стороны посольства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.