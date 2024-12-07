Названо оружие, из-за которого Путин приказал перебросить «Орешник» в Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин разрешил перебросить в Белоруссию новейшие комплексы «‎Орешник» по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в ответ на возросшие угрозы со стороны США. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил республики генерал-майор Сергей Лагодюк.

«Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые США и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли», — объяснил офицер на видео Минобороны Белоруссии.