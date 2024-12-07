«Орешник» (ракета)
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7 декабря, 13:22

Названо оружие, из-за которого Путин приказал перебросить «Орешник» в Белоруссию

Генштаб Белоруссии назвал решение о размещении «Орешника‎» ответом на шаги США

Президент РФ Владимир Путин разрешил перебросить в Белоруссию новейшие комплексы «‎Орешник» по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в ответ на возросшие угрозы со стороны США. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил республики генерал-майор Сергей Лагодюк.

«Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые США и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли», — объяснил офицер на видео Минобороны Белоруссии.

По словам Лагодюка, белорусские военные получило от верховного главнокомандующего ВС Александра Лукашенко приказ вместе с российскими специалистами и далее развивать это оружие. Он объяснил активное участие Минска, что «уже сейчас уровень локализации» в этом комплексе предприятий республики очень велик.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетил Минск для участия в саммите Высшего Госсовета СГ. В ходе встречи белорусский лидер Александр Лукашенко попросил у коллеги разместить российский «Орешник» на территории республики из-за напряжённой ситуации на западных границах. Путин ответил, что эту просьбу можно осуществить уже в 2025 году, когда начнётся серийное производства ракетного комплекса.

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Midjourney / Life.ru

Андрей Бражников
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