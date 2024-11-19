Турция предупредила мир о ядерной войне из-за американских «‎Томагавков» у границ России

США сознательно разжигают ядерный конфликт решением перебросить ракеты в Европу в период напряжённостей в отношениях с Россией. Об опасности такого шага для всего мира предупреждает председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель.

«В разгар напряжённости в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран ЕС. <...> Они сознательно разжигают напряжённость на западных границах РФ» , — пишет эксперт в статье для издания dikGAZETE.

Сель подозревает Вашингтон в желании провести «контролируемую эскалацию» конфликта с Москвой так, чтобы разрушительные последствия его шагов полностью легли на европейских союзников. Он считает, что американские элиты упускают из вида важную деталь – Россия будет рассматривать своим противником весь блок НАТО в случае потенциального конфликта с Западом. По его прогнозу, в этом случае ядерные удары будут нанесены не только по Европе, но и по США. Он обвинил Белый дом в «откровенно человеконенавистническом поведении» и готовности принести в жертву гражданское население союзников из ЕС.