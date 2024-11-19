Турция предупредила мир о ядерной войне из-за американских «Томагавков» у границ России
В Турции обвинили США в разжигании ядерной войны из-за размещения ракет в Европе
Запуск ракеты «Томагавк». Обложка © Getty Images / U.S. Navy / Kenneth Moll
США сознательно разжигают ядерный конфликт решением перебросить ракеты в Европу в период напряжённостей в отношениях с Россией. Об опасности такого шага для всего мира предупреждает председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель.
«В разгар напряжённости в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран ЕС. <...> Они сознательно разжигают напряжённость на западных границах РФ», — пишет эксперт в статье для издания dikGAZETE.
Сель подозревает Вашингтон в желании провести «контролируемую эскалацию» конфликта с Москвой так, чтобы разрушительные последствия его шагов полностью легли на европейских союзников. Он считает, что американские элиты упускают из вида важную деталь – Россия будет рассматривать своим противником весь блок НАТО в случае потенциального конфликта с Западом. По его прогнозу, в этом случае ядерные удары будут нанесены не только по Европе, но и по США. Он обвинил Белый дом в «откровенно человеконенавистническом поведении» и готовности принести в жертву гражданское население союзников из ЕС.
«Это может привести к неконтролируемой эскалации с катастрофическими последствиями глобального масштаба», — резюмировал обозреватель.
А планах Вашингтона разместить в Германии дальнобойные ракеты «Томагавк», а также гиперзвуковое оружие стало известно этим летом. В МИД РФ после появления этих сведений отметили, что Москва на такую угрозу ответит спокойным действием военного характера. А в Берлине позже напомнили, что страна не может устанавливать у себя подобное оружие. При этом в НАТО одобрили планы американских властей.