«Как они без России будут выкарабкиваться»: Лукашенко оценил положение Украины
Лукашенко заявил, что Украину уже поставили на колени
На выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко оценил положение Украины. По словам белорусского лидера, Киев уже поставили на колени, а страна разорена.
«Разорили её, на колени поставили. Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться», — заявил Лукашенко.
Он также отметил, что никто не будет инвестировать в Украину ради народа. Президент Белоруссии уверен, что об украинцах скоро все забудут.
Ранее белорусский лидер поделился своим мнением о главе киевского режима Владимире Зеленском. По мнению Лукашенко, Запад воспользовался неопытностью экс-комика и подтолкнул Украину к углублению конфликта с Россией. Он также назвал Зеленского «неопытным болтуном».
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