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Регион
26 января, 11:41

«Как они без России будут выкарабкиваться»: Лукашенко оценил положение Украины

Лукашенко заявил, что Украину уже поставили на колени

На выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко оценил положение Украины. По словам белорусского лидера, Киев уже поставили на колени, а страна разорена.

«Разорили её, на колени поставили. Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что никто не будет инвестировать в Украину ради народа. Президент Белоруссии уверен, что об украинцах скоро все забудут.

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Ранее белорусский лидер поделился своим мнением о главе киевского режима Владимире Зеленском. По мнению Лукашенко, Запад воспользовался неопытностью экс-комика и подтолкнул Украину к углублению конфликта с Россией. Он также назвал Зеленского «неопытным болтуном».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Алена Пенчугина
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