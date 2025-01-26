«Как они без России будут выкарабкиваться»: Лукашенко оценил положение Украины

На выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко оценил положение Украины. По словам белорусского лидера, Киев уже поставили на колени, а страна разорена.

«Разорили её, на колени поставили. Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что никто не будет инвестировать в Украину ради народа. Президент Белоруссии уверен, что об украинцах скоро все забудут.