50 на 50: Украинские и британские дипломаты не верят, что Зеленский смог задобрить Трампа

Британские и украинские дипломаты сомневаются, что Владимиру Зеленскому удалось примириться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.

Дипломаты Незалежной оценивают шансы на возвращение американского лидера к позиции до скандала в Белом доме в 50%, а разговор экс-юмориста с премьером Британии Киром Стармером называют «тактическим шагом», который может позволить отменить принятое властями США решение о приостановке военной помощи Киеву. Источники издания в Лондоне полагают, что выраженных киевским лидером «сожалений» вряд ли будет достаточно для Вашингтона.