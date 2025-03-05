50 на 50: Украинские и британские дипломаты не верят, что Зеленский смог задобрить Трампа
Telegraph: в Британии и на Украине усомнились в мире между Зеленским и Трампом
Британские и украинские дипломаты сомневаются, что Владимиру Зеленскому удалось примириться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.
Дипломаты Незалежной оценивают шансы на возвращение американского лидера к позиции до скандала в Белом доме в 50%, а разговор экс-юмориста с премьером Британии Киром Стармером называют «тактическим шагом», который может позволить отменить принятое властями США решение о приостановке военной помощи Киеву. Источники издания в Лондоне полагают, что выраженных киевским лидером «сожалений» вряд ли будет достаточно для Вашингтона.
«Мы просто не знаем. Но это не выходит за рамки возможного», — считает один из британских дипломатов.
Напомним, в ходе выступления перед Конгрессом Штатов американский лидер заявил, что получил «важное письмо» из Киева. Другой вопрос, позволит ли обращение, в котором Зеленский выражает сожаление, компенсировать дипломатическую катастрофу в Овальном кабинете? Впрочем, издание Politico считает, что повинная киевского главаря всё же смягчила гнев президента США.
ТАСС / ZUMA / Jim LoScalzo - Pool via CNP