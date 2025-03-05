Медведев объяснил, для кого Трамп устроил лютую выволочку Зеленскому
Медведев: Лютая выволочка Зеленскому в Белом доме была образцово-показательной
Дональд Трамп отчитывает Владимира Зеленского. Обложка © ТАСС / Zuma
Выволочка перед десятками камер, устроенная Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете Белого дома, была демонстративной. Она обращена ко всему миру, включая и Россию. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
Медведев назвал скандал в Белом доме «показной лютой выволочкой», которую президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили Владимиру Зеленскому из-за того, что он их всех «достал». Смысл из произошедшего для себя может вычленить любая страна в мире.
«Адресат – все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам», — написал российский политик.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал в Белый дом, чтобы подписать сделку по украинским недрам. То, что произошло дальше — уже история. Известно, что встречают людей по одёжке, но и тут у Зеленского возникли проблемы, поскольку он опять приехал в кофте, а провожают по уму, поэтому его оттуда просто выгнали, оставив без обеда — его порцию позже съел Трамп. Главу киевского режима обвинили в неуважении к Америке, Вэнсу, американцам. Это был по истине сокрушительный провал Зеленского, который окончательно вывел его из игры. А главное — весь мир увидел, что человек, называющий себя президентом Украины, — меньше всех желает окончания войны.