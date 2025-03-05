Медведев объяснил, для кого Трамп устроил лютую выволочку Зеленскому

Выволочка перед десятками камер, устроенная Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете Белого дома, была демонстративной. Она обращена ко всему миру, включая и Россию. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Медведев назвал скандал в Белом доме «показной лютой выволочкой», которую президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили Владимиру Зеленскому из-за того, что он их всех «достал». Смысл из произошедшего для себя может вычленить любая страна в мире.