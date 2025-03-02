В Белом доме раскрыли, как Трамп после перепалки унизил Зеленского
Белый дом: Трамп в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского
После случившейся перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп съел его обед. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.
«Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского», — сказала она, уточнив, что ранее американский лидер попросил отменить обед, так как почувствовал, что Зеленский совершенно не настроен на обсуждение мира.
Напомним, в минувшую пятницу между республиканцем и экс-комиком произошёл конфликт. Хозяин Белого дома уличил главу киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Украине не нужно прекращения огня. В итоге бывший комик психанул и досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено после скандала.
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