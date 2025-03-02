В Белом доме раскрыли, как Трамп после перепалки унизил Зеленского

После случившейся перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп съел его обед. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

«Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского», — сказала она, уточнив, что ранее американский лидер попросил отменить обед, так как почувствовал, что Зеленский совершенно не настроен на обсуждение мира.