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2 марта, 10:30

В Белом доме раскрыли, как Трамп после перепалки унизил Зеленского

Белый дом: Трамп в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского

После случившейся перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп съел его обед. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

«Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского», — сказала она, уточнив, что ранее американский лидер попросил отменить обед, так как почувствовал, что Зеленский совершенно не настроен на обсуждение мира.

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Напомним, в минувшую пятницу между республиканцем и экс-комиком произошёл конфликт. Хозяин Белого дома уличил главу киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Украине не нужно прекращения огня. В итоге бывший комик психанул и досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено после скандала.

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Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Мария Любицкая
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