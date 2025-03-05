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5 марта, 10:05

Представители Трампа тайно связались с Зеленским и выдвинули два требования

CNN: Чиновники США во главе с Келлогом провели тайные переговоры с Зеленским

Специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Представители президента США Дональда Трампа во главе с его спецпредставителем по вопросам Украины и России Китом Келлогом провели тайные переговоры с Владимиром Зеленским. О них узнал телеканал CNN от информированных источников.

По его сведениям, на переговорах присутствовали высшие американские должностные лица, которые указали украинскому гостю на важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом после скандала 28 февраля.

«Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью президента [Трампа] перед конгрессом», — сообщил телеканал.

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Извинения Зеленского заставили Трампа сменить гнев на милость

Ранее состоялось выступление Дональда Трампа перед членами Конгресса США, в ходе которого он рассказал о «важном письме» от Зеленского. Западные журналисты считают, что оно весьма растрогало главу Белого дома, но вряд ли впечатления от той беседы можно было перекрыть одним посланием, поскольку встречу в Овальном кабинете окрестили «худшей в истории» здания американской администрации.

Андрей Бражников
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