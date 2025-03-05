Представители Трампа тайно связались с Зеленским и выдвинули два требования
CNN: Чиновники США во главе с Келлогом провели тайные переговоры с Зеленским
Специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Представители президента США Дональда Трампа во главе с его спецпредставителем по вопросам Украины и России Китом Келлогом провели тайные переговоры с Владимиром Зеленским. О них узнал телеканал CNN от информированных источников.
По его сведениям, на переговорах присутствовали высшие американские должностные лица, которые указали украинскому гостю на важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом после скандала 28 февраля.
«Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью президента [Трампа] перед конгрессом», — сообщил телеканал.
Ранее состоялось выступление Дональда Трампа перед членами Конгресса США, в ходе которого он рассказал о «важном письме» от Зеленского. Западные журналисты считают, что оно весьма растрогало главу Белого дома, но вряд ли впечатления от той беседы можно было перекрыть одним посланием, поскольку встречу в Овальном кабинете окрестили «худшей в истории» здания американской администрации.