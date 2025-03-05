Представители Трампа тайно связались с Зеленским и выдвинули два требования

Представители президента США Дональда Трампа во главе с его спецпредставителем по вопросам Украины и России Китом Келлогом провели тайные переговоры с Владимиром Зеленским. О них узнал телеканал CNN от информированных источников.

По его сведениям, на переговорах присутствовали высшие американские должностные лица, которые указали украинскому гостю на важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом после скандала 28 февраля.

«Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью президента [Трампа] перед конгрессом», — сообщил телеканал.