В аэропорту Внуково «рукав» протаранил самолёт и повредил двигатель
SHOT: Во Внуково телетрап повредил двигатель «боинга» Uzbekistan Airways
«Рукав» в аэропорту Внуково протаранил самолёт и повредил двигатель. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне с Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний». Он должен был доставить 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако во время посадки телетрап повредил левый двигатель «дримлайнера», из-за чего вылет был отложен.
Всех пассажиров отправили в аэропорт Домодедово. Повреждённый борт по-прежнему стоит в московском аэропорту Внуково.
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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин