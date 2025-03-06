В аэропорту Внуково «рукав» протаранил самолёт и повредил двигатель

«Рукав» в аэропорту Внуково протаранил самолёт и повредил двигатель. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне с Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний». Он должен был доставить 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако во время посадки телетрап повредил левый двигатель «дримлайнера», из-за чего вылет был отложен.