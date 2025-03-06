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Регион
6 марта, 10:35

В аэропорту Внуково «рукав» протаранил самолёт и повредил двигатель

SHOT: Во Внуково телетрап повредил двигатель «боинга» Uzbekistan Airways

«Рукав» в аэропорту Внуково протаранил самолёт и повредил двигатель. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне с Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний». Он должен был доставить 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако во время посадки телетрап повредил левый двигатель «дримлайнера», из-за чего вылет был отложен.

Всех пассажиров отправили в аэропорт Домодедово. Повреждённый борт по-прежнему стоит в московском аэропорту Внуково.

Загадочные метки появились на радаре летевшего из Петербурга самолёта
Загадочные метки появились на радаре летевшего из Петербурга самолёта
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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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