Загадочные метки появились на радаре летевшего из Петербурга самолёта
Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета Петербург — Череповец
На радаре пассажирского самолёта во время полёта обнаружили фантомные метки. Об этом пишет телеграм-канал Aviaincident.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в субботу, 1 марта, на авиасудне Bombardier CRJ200 авиакомпании «Северсталь». Воздушный лайнер выполнял рейс Санкт-Петербург — Череповец. Авторы канала уточнили, что на радаре начали мигать ложные метки нескольких цветов: одна красная и две жёлтые. При этом других самолётов поблизости не было.
«01.03.2023г. в 09.58 (мск) Район Санкт-петербургского РЦ ЕС ОрВД. В секторе Р2(на юго-восток от С-Пб(Пулково) 142км) в координатах 5931С03255В доклад о срабатывании TCAS в режиме RA с ложными метками в количестве около 4», — указано в сообщении.
Уточняется, что фантомные метки — это преимущественно ложные цели, которые видны на радарах. Эти метки могут быть вызваны, например, электромагнитными помехами или сбоями в работе оборудования.
А ранее Life.ru сообщал, что пилоты летевшего из Петербурга самолёта заметили в небе НЛО. Почти сразу после взлёта экипаж сообщил о шаре серого цвета в небе. Однако на безопасность полёта это никак не повлияло.
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