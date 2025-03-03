Загадочные метки появились на радаре летевшего из Петербурга самолёта

На радаре пассажирского самолёта во время полёта обнаружили фантомные метки. Об этом пишет телеграм-канал Aviaincident.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в субботу, 1 марта, на авиасудне Bombardier CRJ200 авиакомпании «Северсталь». Воздушный лайнер выполнял рейс Санкт-Петербург — Череповец. Авторы канала уточнили, что на радаре начали мигать ложные метки нескольких цветов: одна красная и две жёлтые. При этом других самолётов поблизости не было.

«01.03.2023г. в 09.58 (мск) Район Санкт-петербургского РЦ ЕС ОрВД. В секторе Р2(на юго-восток от С-Пб(Пулково) 142км) в координатах 5931С03255В доклад о срабатывании TCAS в режиме RA с ложными метками в количестве около 4», — указано в сообщении.

Уточняется, что фантомные метки — это преимущественно ложные цели, которые видны на радарах. Эти метки могут быть вызваны, например, электромагнитными помехами или сбоями в работе оборудования.