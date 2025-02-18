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18 февраля, 08:18

Житель Турции показал видео с НЛО, пролетающим над аэропортом Газиантепа

Житель Турции сумел запечатлеть на видео НЛО. Неопознанный объект пролетал в ночном небе над аэропортом Газиантепа, спровоцировав его временное закрытие до выяснения обстоятельств.

Житель Турции снял НЛО в небе. Видео © X / factsprime35

На видеоролике наглядно видно, как неопознанный объект мигает и быстро передвигается в небе над аэропортом. Радары объект не видят, потому его невозможно идентифицировать. Предполагается, что работу аэропорта нарушил беспилотник.

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Напомним, накануне поздним вечером была приостановлена работа аэропорта Газиантепа в Турции. Решение было принято после того, как появились сведения о светящемся неопознанном летающем объекте (НЛО).

Обложка ©

Kandinskiy / Life.ru

Мария Любицкая
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