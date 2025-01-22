Огни в небе: Пилоты летевшего в Москву самолёта Azerbaijan Airlines повстречали НЛО

Экипаж самолёта «Азербаджанских авиалиний», следовавшего в Москву, заявил о неопознанных летающих объектах на подлёте к пункту назначения. Пилоты описали их как огни в небе.

Во внештатную ситуацию попал Airbus A320, выполнявший рейс Гянджы — Москва 20 января. Уже подлетая к российской столице пилоты заметили «светящиеся, похожие на огонь объекты» на высоте 1,9 тысячи метров, пишет «Лента.ру».