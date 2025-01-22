Огни в небе: Пилоты летевшего в Москву самолёта Azerbaijan Airlines повстречали НЛО
Пилоты следовавшего в Москву борта Azerbaijan Airlines сообщили об НЛО в небе
Экипаж самолёта «Азербаджанских авиалиний», следовавшего в Москву, заявил о неопознанных летающих объектах на подлёте к пункту назначения. Пилоты описали их как огни в небе.
Во внештатную ситуацию попал Airbus A320, выполнявший рейс Гянджы — Москва 20 января. Уже подлетая к российской столице пилоты заметили «светящиеся, похожие на огонь объекты» на высоте 1,9 тысячи метров, пишет «Лента.ру».
Капитан принял решение не менять курс и продолжить заход на посадку во Внуково. Самолёт успешно приземлился, все пассажиры и члены экипажа в порядке.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации, которая произошла в начале ноябре 2024 года с российским самолётом. Boeing 737–800 выполнял рейс Сочи — Москва. Во время полёта экипаж сообщил о светящихся объектах в небе непонятной природы — их было порядка 20, они находились выше самолёта и двигались почти тем же курсом со смещением на восток, выстроившись в линию.
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