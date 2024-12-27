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Регион
27 декабря, 01:54

«Металлические шары пронеслись мимо»: Бывший астронавт столкнулся с НЛО над Техасом

Экс-астронавт NASA Чиао рассказал о встрече с загадочными металлическими сферами

Бывший астронавт NASA Лерой Чиао рассказал о необычном инциденте, который произошёл с ним во время полёта на личном самолёте. Как сообщает New York Post, встреча с неопознанными летающими объектами случилась в августе 2023 года над штатом Техас.

По словам Чиао, на высоте около двух с половиной километров он внезапно заметил два больших металлических шара диаметром примерно метр. Они пролетели в шести метрах от левого борта его воздушного судна.

«Из ниоткуда появились эти два больших металлических шара диаметром около метра. Они пронеслись мимо левого борта моего самолёта, прямо под ним, где-то в шести метрах», — рассказал астронавт.

Чиао уточнил, что объекты не зафиксировал радар самолёта, и диспетчер ближайшего аэропорта не сообщал о каких-либо неопознанных воздушных средствах в этом районе.

«Я не знаю, что это было. Моя первая догадка — какая-то военная программа, какой-то беспилотник, но точно сказать трудно», — добавил экс-астронавт.

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Не так давно обломки сбитого БПЛА были обнаружены в Канаде. По заявлению представителя королевской канадской конной полиции, обломки «не представляют угрозы национальной безопасности».

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Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
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