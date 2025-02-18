Турецкий аэропорт временно закрыли из-за НЛО

В аэропорту Газиантепа в Турции приостановили полёты самолётов после сведений о светящемся неопознанном летающем объекте (НЛО). Об этом пишет газета T24.

Инцидент произошёл накануне около 22:00 (совпадает с мск). Пилоты на высоте около 10 тысяч футов увидели в небе неопознанный светящийся объект и сообщили о ситуации диспетчерам.

«После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлёт самолётов в аэропорту были прекращены», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что объект может оказаться беспилотником. По информации газеты, аэропорт откроют после того, как НЛО удастся идентифицировать.