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18 февраля, 07:41

Турецкий аэропорт временно закрыли из-за НЛО

T24: В аэропорту Турции Газиантепа приостановили полёты из-за светящегося НЛО

В аэропорту Газиантепа в Турции приостановили полёты самолётов после сведений о светящемся неопознанном летающем объекте (НЛО). Об этом пишет газета T24.

Инцидент произошёл накануне около 22:00 (совпадает с мск). Пилоты на высоте около 10 тысяч футов увидели в небе неопознанный светящийся объект и сообщили о ситуации диспетчерам.

«После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлёт самолётов в аэропорту были прекращены», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что объект может оказаться беспилотником. По информации газеты, аэропорт откроют после того, как НЛО удастся идентифицировать.

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А ранее Life.ru сообщал, что пилоты летевшего в Москву самолёта Azerbaijan Airlines повстречали НЛО на высоте 1,9 тысячи метров. Капитан решил не менять курс и продолжил заходить на посадку во Внуково.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Issarawat Tattong

Дарья Нарыкова
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