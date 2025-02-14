«Битва в облаках»: Самолёт экстренно сел в Турции из-за драки украинцев с казашками

Самолёт, следовавший из Антальи в Астану, совершил экстренную посадку, поскольку на борту украинская пара подралась с двумя пассажирками из Казахстана. Об этом сообщает турецкое издание Sözcü.

«В самолёте, вылетевшем из Антальи в столицу Казахстана Астану, в первые минуты полёта вспыхнула ссора. Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, несмотря на усилия стюардесс. После этого пилот совершил вынужденную посадку в Эрзуруме», — сказано в публикации.

Приземлившись, все четыре участника «битвы в облаках» были задержаны и отправлены в полицейский участок. Авторы указали, что украинцы и казахстанки в итоге написали друг на друга жалобы. Буйные пассажиры прошли медицинский контроль в городской больнице Эрзурума и исследовательской больнице университета Ататюрка. Самолёт прождал ещё около часа в аэропорту, прежде чем рейс возобновили.