Самолёт госсекретаря США экстренно вернулся в Вашингтон из-за ЧП на борту

Самолёт госсекретаря США Марко Рубио прервал рейс в Мюнхен и экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона из-за механической проблемы, сообщил CBS со ссылкой на официального представителя Госдепа Тэмми Брюс. Об этом свидетельствует и траектория движения воздушного судна, которую зафиксировали мониторинговые платформы.

Траектория полёта самолёта госсекретаря. Фото © Flightradar24

Американский журналист Барак Равид сообщил, что причиной произошедшего стала трещина на лобовом стекле. Рубио продолжит путь в Мюнхен для участия в конференции по безопасности на другом самолёте.