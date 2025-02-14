Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 03:08

Самолёт госсекретаря США экстренно вернулся в Вашингтон из-за ЧП на борту

Самолёт госсекретаря Марко Рубио экстренно вернулся в Вашингтон

Самолёт госсекретаря США Марко Рубио прервал рейс в Мюнхен и экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона из-за механической проблемы, сообщил CBS со ссылкой на официального представителя Госдепа Тэмми Брюс. Об этом свидетельствует и траектория движения воздушного судна, которую зафиксировали мониторинговые платформы.

Траектория полёта самолёта госсекретаря. Фото © Flightradar24

Траектория полёта самолёта госсекретаря. Фото © Flightradar24

Американский журналист Барак Равид сообщил, что причиной произошедшего стала трещина на лобовом стекле. Рубио продолжит путь в Мюнхен для участия в конференции по безопасности на другом самолёте.

Трамп объявил о планах начать поставки истребителей F-35 в Индию
Трамп объявил о планах начать поставки истребителей F-35 в Индию

Напомним, что ежегодная конференция по безопасности стартует в Мюнхене уже 14 февраля. В ходе встречи российская и американская делегации обсудят пути урегулирования украинского конфликта. Киев же участвовать в переговорах отказался.

Обложка ©

Wikipedia / Dylan Agbagni

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Госдеп
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar