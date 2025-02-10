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10 февраля, 15:03

Странный пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолёта прямо перед взлётом

В Париже пассажир ударил стюардессу и выпрыгнул из самолёта Iberia перед взлётом

В Париже смельчак решил выпрыгнуть из самолёта прямо перед началом полёта. Пассажир авиакомпании Iberia захотел проверить себя на прочность, открыл аварийную дверь лайнера и сиганул с высоты 3,5 метра. Как сейчас себя чувствует экстремал — неизвестно. Об инциденте сообщает издание PYOK.

Пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолёта прямо перед вылетом. Видео © Х / Turbinetraveler

Происшествие случилось в парижском аэропорту Орли. Самолёт авиакомпании Iberia направлялся в Мадрид. Пилот уже пригнал стальную птицу на взлётно-посадочную полосу, когда один из пассажиров решил не лететь.

Мужчина встал с места и направился к аварийному выходу. Путь ему решила преградить стюардесса. Она попыталась отговорить пассажира от открытия двери, но тот напал на неё и всё равно выпрыгнул. Сотрудники аэропорта моментально среагировали и задержали правонарушителя.

Остальных пассажиров всё-таки отвезли в Мадрид, но с пятичасовой задержкой. Самолёт временно отстранили от эксплуатации для проверок, но в итоге допустили к полётам.

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Ранее стало известно о драке в самолёте, который начал снижение в Сургуте. Зачинщиком оказался хоккеист любительской команды «Чупакабра». Андрей П. напал на соседа по креслу, когда борт готовился к посадке на высоте около 3000 метров. Спортсмен, как и остальные пассажиры, летел из Москвы. После приземления на борт вызвали полицию.

Обложка ©

Х / Turbinetraveler

Наталья Афонина
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