Странный пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолёта прямо перед взлётом

В Париже смельчак решил выпрыгнуть из самолёта прямо перед началом полёта. Пассажир авиакомпании Iberia захотел проверить себя на прочность, открыл аварийную дверь лайнера и сиганул с высоты 3,5 метра. Как сейчас себя чувствует экстремал — неизвестно. Об инциденте сообщает издание PYOK.

Пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолёта прямо перед вылетом. Видео © Х / Turbinetraveler

Происшествие случилось в парижском аэропорту Орли. Самолёт авиакомпании Iberia направлялся в Мадрид. Пилот уже пригнал стальную птицу на взлётно-посадочную полосу, когда один из пассажиров решил не лететь.

Мужчина встал с места и направился к аварийному выходу. Путь ему решила преградить стюардесса. Она попыталась отговорить пассажира от открытия двери, но тот напал на неё и всё равно выпрыгнул. Сотрудники аэропорта моментально среагировали и задержали правонарушителя.

Остальных пассажиров всё-таки отвезли в Мадрид, но с пятичасовой задержкой. Самолёт временно отстранили от эксплуатации для проверок, но в итоге допустили к полётам.