Пушистый безбилетник пробрался на борт и парализовал вылеты на два дня
The Sun: Кот забрался в самолёт Ryanair в Риме и приостановил полёты на два дня
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Самолёт Ryanair не смог вылететь из римского аэропорта на протяжении двух дней из-за неожиданного пассажира — кота, который забрался в технический отсек. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел в начале февраля, когда черно-белый кот пробрался на борт Boeing-737 через открытый трап. Во время подготовки к взлету члены экипажа услышали мяуканье, исходящее из технического отсека. После снятия грузовых панелей инженеры обнаружили кота, который не спешил покидать самолёт. Достать пушистого безбилетника никак не удавалось, и в конечном итоге сотрудники аэропорта решили подождать, пока кот выйдет сам, оставив электрический отсек открытым.
Через два дня кот наконец покинул самолет и, слегка присев на лапы, направился к зданию аэропорта. После этого борт был проверен, и экипаж смог вылететь в Германию.
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