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Регион
10 февраля, 09:32

Хоккеист из «Чупакабры» напал на пассажира самолёта во время снижения в Сургуте

Хоккеист любительской команды «Чупакабра» напал на пассажира рейса UTair во время снижения в Сургуте. Об этом сообщает SHOT.

Напавший на пассажира хоккеист. Фото © SHOT

Напавший на пассажира хоккеист. Фото © SHOT

По данным издания, инцидент произошёл накануне во время полёта из Москвы в Сургут. Когда самолёт уже готовился к посадке на высоте около 3000 метров, хоккеист Андрей П. начал нападать на своего соседа по креслу. После приземления в Сургуте на борт была вызвана полиция.

Уточняется, что Андрей является игроком любительского хоккейного клуба «Чупакабра», который участвует в лиге «Трудовые резервы». На данный момент он дисквалифицирован за отсутствие необходимых документов для участия в соревнованиях.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пассажир рейса Нижний Новгород — Сочи напал на членов экипажа самолёта с ножом во время перелёта. Пожилой мужчина сильно разозлился, когда ему отказали в возможности занять место у окна. Экипаж успокоил пенсионера, а после посадки в Сочи его передали в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Александра Мышляева
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