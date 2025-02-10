Хоккеист из «Чупакабры» напал на пассажира самолёта во время снижения в Сургуте

Хоккеист любительской команды «Чупакабра» напал на пассажира рейса UTair во время снижения в Сургуте. Об этом сообщает SHOT.

Напавший на пассажира хоккеист. Фото © SHOT

По данным издания, инцидент произошёл накануне во время полёта из Москвы в Сургут. Когда самолёт уже готовился к посадке на высоте около 3000 метров, хоккеист Андрей П. начал нападать на своего соседа по креслу. После приземления в Сургуте на борт была вызвана полиция.

Уточняется, что Андрей является игроком любительского хоккейного клуба «Чупакабра», который участвует в лиге «Трудовые резервы». На данный момент он дисквалифицирован за отсутствие необходимых документов для участия в соревнованиях.