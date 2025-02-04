«Сядем усе!» Пассажир рейса в Сочи напал на экипаж с ножом из-за запрета «посмотреть на облачка»
SHOT: Пассажир рейса Нижний Новгород — Сочи напал с ножом на экипаж
Пассажир рейса Нижний Новгород — Сочи напал с ножом на экипаж самолёта во время полёта. Седовласый мужчина пришёл в бешенство из-за того, что ему запретили сесть на место у иллюминатора.
Кадры из салона самолёта. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает SHOT, один из пассажиров борта авиакомпании «Икар» захотел посмотреть на облака и попросился пересесть к окну. Но экипаж запретил менять место во время полёта и вежливо попросил мрачного мужчину вернуться на своё сидение. Это крайне не понравилось путешественнику, поэтому он достал нож и стал размахивать остриём перед лицами бортпроводников.
Буйный пассажир кричал и требовал принести ему водки, потом вина, а потом опять водки. Неадекват сильно напугал остальных присутствующих на борту, потому что постоянно бил ножом в полку для перевозки личных вещей.
Как позднее рассказали свидетели, экипаж смог успокоить нервного пенсионера, а после приземления в Сочи его передали в руки местной полиции для дальнейших разбирательств. Никто из пассажиров самолёта не пострадал, но рейс выдался напряжённым для всех.
Ранее сообщалось, что пассажир рейса Нижнекамск — Москва во время полёта сообщил о двух бомбах, лежащих у него в сумке. Нетрезвого хулигана задержали после посадки в Шереметьево, а салон самолёта пришлось обыскать кинологам.
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