«Сядем усе!» Пассажир рейса в Сочи напал на экипаж с ножом из-за запрета «посмотреть на облачка»

Пассажир рейса Нижний Новгород — Сочи напал с ножом на экипаж самолёта во время полёта. Седовласый мужчина пришёл в бешенство из-за того, что ему запретили сесть на место у иллюминатора.

Кадры из салона самолёта. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, один из пассажиров борта авиакомпании «Икар» захотел посмотреть на облака и попросился пересесть к окну. Но экипаж запретил менять место во время полёта и вежливо попросил мрачного мужчину вернуться на своё сидение. Это крайне не понравилось путешественнику, поэтому он достал нож и стал размахивать остриём перед лицами бортпроводников.

Буйный пассажир кричал и требовал принести ему водки, потом вина, а потом опять водки. Неадекват сильно напугал остальных присутствующих на борту, потому что постоянно бил ножом в полку для перевозки личных вещей.

Как позднее рассказали свидетели, экипаж смог успокоить нервного пенсионера, а после приземления в Сочи его передали в руки местной полиции для дальнейших разбирательств. Никто из пассажиров самолёта не пострадал, но рейс выдался напряжённым для всех.