До трёх лет без полётов: В России хотят ужесточить наказание для авиадебоширов
Старовойт: Минтранс выступает за ужесточение наказания для авиадебоширов
Министерство транспорта РФ считает правильной инициативу депутатов Госдумы, которая предусматривает увеличение срока запрета на перелёты воздушным транспортом для авиадебоширов. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт.
Министр выразил уверенность, что подобная мера сделает пассажиров дисциплинированными, а авиаперелёты — более комфортными.
«Мы поддерживаем инициативу по увеличению срока с одного до трёх лет закрытия возможностей, препятствия возможности авиационных полётов тем, кто второй раз нарушает правила поведения на воздушном судне», — цитирует его ТАСС.
Недавно на рейсе Нижнекамск – Москва произошёл как раз такой случай, за который один из пассажиров мог бы на три года забыть о полётах. Речь идёт о нетрезвом мужчине, что заявил о бомбах на борту самолёта. Из-за угроз неадеквата пилоты были вынуждены экстренно посадить воздушное судно. Взрывных устройств внутри так и не нашли, а дебошира задержали. Хулиганом оказался руководитель компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов. Теперь ему могут дать пять лет тюрьмы за такой розыгрыш.
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