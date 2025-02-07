До трёх лет без полётов: В России хотят ужесточить наказание для авиадебоширов

Министерство транспорта РФ считает правильной инициативу депутатов Госдумы, которая предусматривает увеличение срока запрета на перелёты воздушным транспортом для авиадебоширов. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт.

«Мы поддерживаем инициативу по увеличению срока с одного до трёх лет закрытия возможностей, препятствия возможности авиационных полётов тем, кто второй раз нарушает правила поведения на воздушном судне», — цитирует его ТАСС.