Пилоты летевшего из Петербурга самолёта заметили в небе НЛО

Пилоты самолёта Airbus A319, летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск заметили неопознанный объект (НЛО). Почти сразу после взлёта экипаж сообщил о шаре серого цвета в небе. На безопасность полёта это не повлияло. Об инциденте пишут в телеграм-канале Aviaincident.

«27.02.2025г. в 09.08(мск) Зона ответственности С-Петербургского РЦ ЕС ОрВД. На эшелоне 215 (место: азимут 075, удаление 60 км от КТА аэродрома С-Петербург (Пулково) КВС доложил о статичном шаре серого цвета похожим на шар-зонд. На безопасность полёта не повлияло», — говорится в сообщении. Об инциденте доложили в органы противовоздушной обороны.