План «Ковёр» объявлен в аэропорту Саратова
В целях обеспечения безопасности воздушных перевозок в аэропорту Саратова введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск ВС в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в публикации.
Ранее план «Ковёр» был введён и в аэропорту Волгограда. Незадолго до этого сообщалось о попытках ВСУ нанести удар по российским регионам.
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