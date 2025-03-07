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Регион
7 марта, 20:21

План «Ковёр» объявлен в аэропорту Саратова

В целях обеспечения безопасности воздушных перевозок в аэропорту Саратова введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в публикации.

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Ранее план «Ковёр» был введён и в аэропорту Волгограда. Незадолго до этого сообщалось о попытках ВСУ нанести удар по российским регионам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Тимур Хингеев
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