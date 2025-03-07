План «Ковёр» объявлен в аэропорту Саратова

В целях обеспечения безопасности воздушных перевозок в аэропорту Саратова введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в публикации.