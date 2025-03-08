Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 04:31

Силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на 8 марта российские силы ПВО ликвидировали 31 беспилотник ВСУ в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большую часть целей зенитчикам удалось поразить над Краснодарским краем, где рухнули 26 дронов. Ещё три БПЛА на свой счёт записали расчёты ЗРК в Брянской области, а последние два были сбиты над Ленинградской и Ярославской областями.

Новости СВО. Освобождены Старая Сорочина и Викторовка, ВСУ сжимают в тиски в Константинополе, Трамп грозит санкциями за успехи ВС РФ, 8 марта
Новости СВО. Освобождены Старая Сорочина и Викторовка, ВСУ сжимают в тиски в Константинополе, Трамп грозит санкциями за успехи ВС РФ, 8 марта

Напомним, что вечером 7 марта ВСУ вновь предпринимали попытку атаковать Россию с применением дронов. В результате атаки жительница Брянской области получила ранения и была госпитализирована.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Тимур Хингеев
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