Силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России
В ночь на 8 марта российские силы ПВО ликвидировали 31 беспилотник ВСУ в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Большую часть целей зенитчикам удалось поразить над Краснодарским краем, где рухнули 26 дронов. Ещё три БПЛА на свой счёт записали расчёты ЗРК в Брянской области, а последние два были сбиты над Ленинградской и Ярославской областями.
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Напомним, что вечером 7 марта ВСУ вновь предпринимали попытку атаковать Россию с применением дронов. В результате атаки жительница Брянской области получила ранения и была госпитализирована.
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