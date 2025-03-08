Силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на 8 марта российские силы ПВО ликвидировали 31 беспилотник ВСУ в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большую часть целей зенитчикам удалось поразить над Краснодарским краем, где рухнули 26 дронов. Ещё три БПЛА на свой счёт записали расчёты ЗРК в Брянской области, а последние два были сбиты над Ленинградской и Ярославской областями.