Новости СВО. Освобождены Старая Сорочина и Викторовка, ВСУ сжимают в тиски в Константинополе, Трамп грозит санкциями за успехи ВС РФ, 8 марта Армия России продвинулась в Курской области, а также сдерживает наступление ВСУ под Покровском, президент США пытается принудить Москву к миру с помощью рестрикций — дайджест Life.ru 7 марта, 21:07 Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» уничтожают пехоту и склады с боеприпасами противника на Ореховском направлении.

Курская область, 8 марта

Армия России освободила Старую Сорочину, Викторовку и Николаевку. За водружением флага следили вэсэушники. Шесть километров осталось до полного окружения Суджи. Почти две тысячи вэсэушников теряют возможность эвакуироваться. Особое внимание Киев уделяет здесь южному флангу. Сообщается о продвижении западнее Куриловки к государственной границе.

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии. Видео © Telegram / Минобороны России

— Не допустить оперативного окружения и было главной задачей группировки украинской армии в этом районе. В случае успеха ВС РФ для ВСУ создаётся ещё одна угроза: фактически перерезается вспомогательная логистическая нитка по трассе Суджа – Гуево – Горналь, — пишет канал «Военная хроника».

За последние сутки противник потерял в российском регионе до 160 человек, а совокупные потери ВСУ за время вторжения в Курскую область уже превышают 65 тысяч человек. Интересной информацией поделился ныне военнопленный Виктор Зеленко из Винницкой области. Он участвовал в боях в Николаево-Дарьине. Там он был ранен.

— Осколки мне попали в ногу. Когда завалило хату, это «Баба-яга» заряд кинула, я спустился в погреб, не знал, куда деваться, по нам свои же отработали, — рассказал он.

Александр Коц обратил внимание на то, что Киев начал утверждать: Курская область уже не важна, так как операция по сдерживанию России якобы выполнена. Ситуация напомнила 2022 год, когда похожие заявления были о Мариуполе.

Донецкая Народная Республика, 8 марта

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает о том, что ВСУ жалуются на прорыв наших войск к Богатырю. Цель этого манёвра — перерезать путь снабжения на Константинополь, где ВС РФ отвечают ударом на любое движение противника.

Под Покровском противник начал контрнаступление. Киевское командование, судя по всему, реализует очередную попытку поиска смерти в донецких степях.

— Первый натиск противника на линию нашей обороны, пусть и не без некоторых потерь, но остановить нам удалось, — отметил военный аналитик Юрий Подоляка, добавив, что подразделения ВСУ увязли в нашей обороне.

Продолжается охват украинской группировки, засевшей в Константинополе. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

В Часовом Яре российские штурмовики продвигаются вперёд. Сейчас они выполняют задачу по нарушению логистики в микрорайоне Шевченко. Для этого необходимо перерезать трассу из Николаевки.

Трамп пугает Россию новыми санкциями

Президент США никак не может определиться с санкциями против России. То недавно Дональд Трамп заявил, что готов обсудить снятие рестрикций, но только после урегулирования ситуации на Украине. Теперь он говорит о готовности ввести новые санкции против России. Причина — успехи российских войск в зоне СВО.

— Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разносит Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение, — написал он у себя в социальных сетях.

В этой же записи Трамп обратился к России и Украине с призывом сесть за стол переговоров. Позиция Вашингтона в вопросе рестрикций напоминает флюгер. Только Торговая палата США предложила убрать ограничения в области обслуживания самолётов и поставок авиазапчастей, поставок предметов роскоши, а Трамп уже продвигает иную идею.

Найден виновник гибели солдат ВСУ

The Telegraph утверждает, что им удалось пообщаться с украинскими военными и выяснить, кто виноват в тотальном сокращении личного состава ВСУ. Британцы приходят к выводу, что ответственность лежит на президенте США. Им рассказали, что инициатива остаётся за ВС РФ и ситуация будет ухудшаться, при этом число раненых и убитых только растёт. Настроение испортилось ещё и после того, как американский лидер заявил об остановке военной помощи.

— Я хочу, чтобы мир знал, что из-за этого гибнет всё больше людей, — посетовал один из собеседников The Telegraph, воюющий в медицинском подразделении.

Останавливаться, по словам британского издания, вэсэушники не собираются и готовы воевать дальше, хотя всем понятно, что смысла нет.

Авторы Даниил Черных