Зарубежный бизнес в России выразил надежду на смягчение санкций, особенно в области обслуживания самолётов и поставок авиазапчастей. Глава американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в интервью РБК отметил, что отмена этих ограничений стала бы важным шагом.

По его словам, первоочередной задачей является снятие «авиационных» санкций, которые препятствуют обслуживанию западных пассажирских самолётов и поставкам запчастей. Эйджи подчеркнул, что это не только бизнес-запрос, но и гуманитарная необходимость, так как от этого страдают простые граждане. Он также добавил, что AmCham Russia сотрудничает с Франко-российской торгово-промышленной палатой для решения этой проблемы.

Кроме того, представители AmCham в РФ выступают за отмену запрета на инвестиции. С весны 2022 года администрация США запретила новые вложения в Россию, и аналогичные меры приняты Евросоюзом. Эйджи отметил, что многие компании готовы расширять свои производства в стране, но действующие ограничения создают серьёзные препятствия.

Третьим пунктом стало требование о снятии санкций с российских банков. Это, по словам Эйджи, необходимо для упрощения трансграничных платежей и снижения расходов на ведение бизнеса как для американских, так и для российских компаний. Он указал на то, что из-за существующих ограничений стоимость ведения бизнеса значительно возросла.

В заключение, бизнес также хотел бы отмены ограничений на поставку предметов роскоши, включая косметику. Глава торговой палаты назвал эти санкции странными, так как они привели к потере доли рынка для многих американских компаний в этом сегменте.