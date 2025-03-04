Экономист раскрыл Life.ru, какие санкции США могут снять с России в первую очередь

Можно предположить, что Штаты в первую очередь могут снять санкции там, где им это выгодно, так как улучшать положение России вряд ли входит в их планы. Об этом сообщил политолог, экономист Александр Дудчак в беседе c Life.ru.

«Речь может идти о снятии ограничений в отношении отдельных юридических и физических лиц, в первую очередь российских олигархов и представителей крупного бизнеса. Ведь изначально этот шаг был непонятным. Также сейчас они могут снять какие-то санкции. Например, были введены странные ограничения на продажу предметов роскоши. Ценовой порог был снижен с 1000 долларов до 300. Это выглядело удивительно. Это странная позиция. Они ничем не рисковали бы, если бы сняли такие ограничения», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что снятие запретов может коснуться стрелкового оружия, поставки которого перекрыли. Однако, по словам политолога, в РФ сейчас развиваются свои производители вооружений, также оружие покупается и в других странах. Дудчак добавил, что санкции на поставку углеводородов тоже выглядят странно, потому что Америка всё равно покупает или перекупает углеводороды российского происхождения, так как это выгодно.

Ещё они могли бы снять санкции с финансовых структур, которые содействовали бы работе американских компаний на территории России, например в добыче ценных природных ископаемых. Остальное — потом. Политолог, экономист Александр Дудчак