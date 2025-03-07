Трамп пригрозил РФ жёсткими санкциями из-за того, что Россия «разносит» Украину

Президент США Дональд Трамп пригрозил России масштабными банковскими санкциями из-за успехов ВС РФ на фронте. Он считает, что это сможет приблизить прекращение огня на Украине. Политик объявил о намерениях в соцсети Truth Social.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — написал президент США.