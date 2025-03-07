Трамп пригрозил РФ жёсткими санкциями из-за того, что Россия «разносит» Украину
Президент США Дональд Трамп пригрозил России масштабными банковскими санкциями из-за успехов ВС РФ на фронте. Он считает, что это сможет приблизить прекращение огня на Украине. Политик объявил о намерениях в соцсети Truth Social.
«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — написал президент США.
Хозяин Белого дома ранее заявил, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение, так как у неё нет иного выбора. В свою очередь, главарь киевского режима Владимир Зеленский попробовал задобрить республиканца после скандала в Белом доме, но так и не извинился. Позже Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров немедленно.
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