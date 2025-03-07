Келлог пошутил про обещанный Трампом «мир за 24 часа» на Украине

Президент США Дональд Трамп обещал закончить украинский конфликт за 24 часа, но он не уточнял конкретный день. Такое заявление сделал спецпосланник хозяина Белого дома по Украине Кит Келлог на конференции Совета по международным отношениям.

«Трамп обещал закончить [конфликт] на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день», — отметил он, вызвав смех участников конференции.

Напомним, что Дональд Трамп не раз высказывал готовность разрешить конфликт на Украине. Его обещания начали звучать ещё до начала предвыборной кампании. Уже действующий президент США утверждал, что сможет решить эту проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от своих заявлений. Президент РФ Владимир Путин назвал естественным, что республиканец поменял свою позицию по срокам урегулирования. По словам российского лидера, Трамп после вступления в должность начал получать детальную информацию.