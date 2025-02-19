«Это естественно»: Путин объяснил, почему Трамп поменял позицию по срокам окончания конфликта
Путин: Трамп поменял свою позицию по срокам урегулирования, что естественно
Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию американского коллеги Дональда Трампа по срокам урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что мнение республиканца изменилось после того, как он вступил в должность президента США и стал получать детальную информацию. По словам Путина, это совершенно естественная вещь.
«Когда господин Трамп был кандидатом в президенты США, он говорил о достаточно коротких сроках по урегулированию, скажем, украинского кризиса, но после того, как стал получать информацию как уже избранный президент Соединённых Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода. <...> Это естественно, абсолютно естественно», — сказал президент.
Ранее Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом. Российский лидер пока не готов сказать, когда может пройти его встреча с хозяином Белого дома. Сам же республиканец счёл возможной встречу с Путиным уже в этом месяце. Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо.
Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla