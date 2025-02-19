«Это естественно»: Путин объяснил, почему Трамп поменял позицию по срокам окончания конфликта

Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию американского коллеги Дональда Трампа по срокам урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что мнение республиканца изменилось после того, как он вступил в должность президента США и стал получать детальную информацию. По словам Путина, это совершенно естественная вещь.

«Когда господин Трамп был кандидатом в президенты США, он говорил о достаточно коротких сроках по урегулированию, скажем, украинского кризиса, но после того, как стал получать информацию как уже избранный президент Соединённых Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода. <...> Это естественно, абсолютно естественно», — сказал президент.