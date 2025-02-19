«Ведёт себя интеллигентно»: Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

Сдержанность американского лидера Дональда Трампа в отношении «европейских союзников», демонстрирующих хамское поведение, удивляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединённых Штатов Трампа в отношении своих (европейских. — Прим. Life.ru) союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь ещё достаточно интеллигентно себя ведёт в их отношении», — сказал глава государства.