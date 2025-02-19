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19 февраля, 14:28

«Ведёт себя интеллигентно»: Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

Путин: Сдержанность Трампа в ответ на хамства «европейских союзников» удивляет

Сдержанность американского лидера Дональда Трампа в отношении «европейских союзников», демонстрирующих хамское поведение, удивляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединённых Штатов Трампа в отношении своих (европейских. — Прим. Life.ru) союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь ещё достаточно интеллигентно себя ведёт в их отношении», — сказал глава государства.

Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине
Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Ранее Путин высоко оценил итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Кроме того, глава государства ответил на вопрос о сроках встречи с американским президентом, а также напомнил о необходимости решить с США вопрос по договору СНВ-3.


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Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Мария Любицкая
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