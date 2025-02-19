«Ведёт себя интеллигентно»: Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев
Путин: Сдержанность Трампа в ответ на хамства «европейских союзников» удивляет
Сдержанность американского лидера Дональда Трампа в отношении «европейских союзников», демонстрирующих хамское поведение, удивляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединённых Штатов Трампа в отношении своих (европейских. — Прим. Life.ru) союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь ещё достаточно интеллигентно себя ведёт в их отношении», — сказал глава государства.
Ранее Путин высоко оценил итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Кроме того, глава государства ответил на вопрос о сроках встречи с американским президентом, а также напомнил о необходимости решить с США вопрос по договору СНВ-3.
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